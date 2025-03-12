Популярный российский комик стал жертвой мошенников

Мошенники взломали аккаунт в Instagram комика Дмитрия Журавлева

Злоумышленники взломали аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) популярного российского комика Дмитрия Журавлева. О том, что он стал жертвой мошенников, юморист заявил в Telegram-канале.

«Меня взломали в "Инсте", не переходите по ссылкам, никому ничего не отправляйте! Я не провожу никаких конкурсов!» — предупредил Журавлев. Он также призвал подписчиков быть бдительными.

В профиле Журавлева в Instagram в ночь на 12 марта было опубликовано видео, в котором утверждалось, что комик запустил некий онлайн-проект, якобы позволяющий заработать. Подписчиков юмориста призывали перейти по ссылке, указанной в описании его профиля.

Ранее руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин предупредил россиян о схеме мошенников, позволяющей им получать доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Эксперт уточнил, что злоумышленники от имени «Почты России» начали призывать россиян воспользоваться ботами в Telegram.