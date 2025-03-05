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19:59, 5 марта 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников со взломом аккаунта на «Госуслугах»

IT-эксперт Ларин: Мошенники используют боты в Telegram для взлома «Госуслуг»
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники начали использовать боты в мессенджере Telegram для взлома аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». Подробнее о новой схеме обмана в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

«Мы фиксируем рост количества подобных атак с начала года. Сценарий довольно прост: звонок поступает от лица представителя "Почты России" с предложением воспользоваться ботом для изменения адреса доставки», — сообщил IT-эксперт. Затем, по его словам, жертва переходит в мини-приложение внутри Telegram, где ее просят авторизоваться через «Госуслуги».

Если пользователь введет логин и пароль от личного кабинета на портале, то злоумышленники получат доступ к его аккаунту. «Эта схема опасна тем, что затрагивает сразу несколько уровней безопасности — от утечки персональных данных до рисков финансовых потерь. Через учетную запись на "Госуслугах" мошенники могут получить доступ к множеству других сервисов», — предупредил Ларин.

Как объяснил эксперт, такая атака эффективна, потому что в мини-приложениях в Telegram адресная строка браузера скрыта. По этой причине человек может не догадываться, что вводит личные данные на фишинговом сайте.

Об этой уловке мошенников ранее сообщило МВД России. В ведомстве посоветовали гражданам не выполнять указания, которые им приходит по телефону или в интернете, без их предварительного изучения.

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