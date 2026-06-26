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19:29, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Звезда шоу на Первом канале описал европейский курорт словами «блюют, ссут под себя»

Певец Михаил Гребенщиков раскритиковал Ниццу из-за беженцев и бездомных
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ze Fisch / Unsplash

Бывший участник шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, певец и продюсер Михаил Гребенщиков раскритиковал французскую Ниццу. В интервью подкасту «За деньги», выпуск которого опубликован на YouTube, он пожаловался на бездомных и беженцев на этом европейском курорте.

По словам Гребенщикова, в Ницце он проводил съемки клипа для одной певицы. «Зашел в ресторан, музыка играет, высокие частоты, как-то они странно поют, танцуют, блюют, ссут прям под себя мгновенно. Выхожу на набережную — там набережная и через дорогу лежат на километра два беженцы», — описал он свои впечатления от курорта.

Артист добавил, что видел в Ницце бездомных и то, как люди собирают остатки еды у ресторанов. «Вот тебе Ницца. Стоит 50-летний мужчина объедки собирает», — возмутился он.

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