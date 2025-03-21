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13:01, 21 марта 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Aviaincident: Российский самолет подал сигнал срочности на рейсе в Екатеринбург
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

20 марта Airbus А321 выполнял рейс из московского аэропорта Шереметьево в Екатеринбург. При подлете к гавани назначения пилоты объявили сигнал срочности ПАН из-за пассажира, которому стало плохо на борту.

В результате самолет благополучно приземлился в Кольцово примерно через 20 минут, лайнер встретила машина скорой помощи. О состоянии участника рейса не сообщается.

Ранее в Японии пассажирский самолет вернулся в аэропорт сразу после вылета из-за удара молнии. На его фюзеляже нашли следы ожогов.

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