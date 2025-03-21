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11:06, 21 марта 2025Путешествия

Самолетам пришлось массово развернуться на подлете к Лондону из-за угрозы безопасности

The Guardian: Работа аэропорта Хитроу парализована из-за пожара на подстанции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

120 самолетам пришлось развернуться на подлете к аэропорту Лондона из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает The Guardian.

Работа крупнейшей лондонской авиагавани — Хитроу — оказалась парализована на сутки из-за пожара на снабжающей электроподстанции. В заявлении аэропорта говорится, что прием и выпуск рейсов прекращаются до 23:59 21 марта. Это затронет более 1,3 тысячи рейсов по всему миру, поэтому лайнеры массово перенаправляют в соседние авиагавани, в том числе в Гатвик.

Подстанция в районе Хейс поставляет электроэнергию в Хитроу, а также в более чем 16 тысяч домов Лондона. В результате мощного взрыва тысячи человек остались без света.

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