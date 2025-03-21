Тысячи человек в Лондоне остались без света после взрыва на электроподстанции

В Лондоне после взрыва на электроподстанции без света остались 16 тысяч человек

Тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Взрыв произошел в ночь на пятницу, 21 марта, на юго-востоке Лондона в районе Хейз. После этого начался сильный пожар. Местные власти эвакуируют работников ближайших предприятий из-за сильного пламени.

Без света остались около 16 тысяч человек. Кроме того, электроэнергия отключена в аэропорту Хитроу. В данный момент воздушная гавань закрыта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске трехмесячный потоп в жилом доме привел к отключению электричества. Без света горожане сидят уже четыре дня. В том же российском городе талым снегом целиком затопило девятиэтажный дом. Вдобавок к этому в доме замкнуло проводку, в результате чего новосибирцы остались без света.