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06:09, 21 марта 2025Мир

Тысячи человек в Лондоне остались без света после взрыва на электроподстанции

В Лондоне после взрыва на электроподстанции без света остались 16 тысяч человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Взрыв произошел в ночь на пятницу, 21 марта, на юго-востоке Лондона в районе Хейз. После этого начался сильный пожар. Местные власти эвакуируют работников ближайших предприятий из-за сильного пламени.

Без света остались около 16 тысяч человек. Кроме того, электроэнергия отключена в аэропорту Хитроу. В данный момент воздушная гавань закрыта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске трехмесячный потоп в жилом доме привел к отключению электричества. Без света горожане сидят уже четыре дня. В том же российском городе талым снегом целиком затопило девятиэтажный дом. Вдобавок к этому в доме замкнуло проводку, в результате чего новосибирцы остались без света.

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