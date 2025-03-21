Седокова показала посвященную бывшему мужу песню

Анна Седокова показала песню, посвященную бывшему мужу Янису Тимме

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась в соцсетях песней, посвященной бывшему мужу, латвийскому баскетболисту Янису Тимме. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что в композиции исполнительница рассказала о важности принятия. «Мне показалось правильным рассказать все, что я чувствовала, в своей музыке. Ведь это всегда было моим лекарством. Я надеюсь, она станет и вашим, ведь после самой темной ночи обязательно наступит рассвет», — приводит канал слова артистки.

Ранее Седокова подтвердила, что ей предлагали 10 миллионов рублей за первое интервью после трагедии, произошедшей с Янисом Тиммой.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 по 2024 год. 17 декабря 2024 года в ночь на день рождения певицы 32-летнего спортсмена нашли без признаков жизни в центре Москвы. Прощание с Тиммой прошло 28 декабря в Риге.