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10:14, 14 марта 2025Культура

Раскрыта предложенная Седоковой сумма за первое интервью после трагедии с бывшим мужем

Седокова заявила, что ей предлагали миллионы рублей за интервью после трагедии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что ей предлагали 10 миллионов рублей за первое интервью после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«А по новостям сегодня все правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я», — сообщила артистка.

Певица отметила, что на данный момент может разговаривать «лишь языком музыки». «Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — добавила она.

Ранее Анна Седокова пообещала выпустить песню о своих переживаниях после потери бывшего мужа.

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