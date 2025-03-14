Раскрыта предложенная Седоковой сумма за первое интервью после трагедии с бывшим мужем

Седокова заявила, что ей предлагали миллионы рублей за интервью после трагедии

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что ей предлагали 10 миллионов рублей за первое интервью после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«А по новостям сегодня все правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я», — сообщила артистка.

Певица отметила, что на данный момент может разговаривать «лишь языком музыки». «Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — добавила она.

Ранее Анна Седокова пообещала выпустить песню о своих переживаниях после потери бывшего мужа.