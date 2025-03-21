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01:17, 21 марта 2025Мир

Сербия попросила Россию о помощи в расследовании по звуковой пушке

Премьер Сербии Вучевич попросил РФ о помощи в расследовании по звуковой пушке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Милош Вучевич

Милош Вучевич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой подключить российских следователей к расследованию событий на мартовских протестах в Белграде. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вучевич призвал Москву помочь в установлении обстоятельств использования так называемой звуковой пушки на демонстрации, которая прошла 15 марта.

О применении звуковой пушки против протестующих сообщали оппозиционые СМИ Сербии. Руководство республики в лице президента Александра Вучича и его соратников отвергали обвинения. Подобные заявления он назвал позорными.

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