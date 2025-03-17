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18:46, 17 марта 2025Мир

«Это похоже на звук ракеты». Против протестующих в Сербии могли применить звуковую пушку. Как это было?

Вучевич призвал спецслужбы США и РФ расследовать слухи о звуковой пушке
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

15 марта в Сербии прошел самый массовый протест. Он стал кульминацией продолжающегося кризиса в стране с момента обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад. Тогда пострадали десятки человек, 15 из них не выжили. По разным оценкам, на улицы сербской столицы вышло от 100 тысяч до 1 миллиона человек.

Позже стало известно о возможном применении звукового оружия против протестующих.

Протест против правительства 15 марта на площадии Славия, Белград, Сербия

Протест против правительства 15 марта на площадии Славия, Белград, Сербия

Фото: Stringer / Reuters

Что за оружие применили против протестующих?

Первые сообщения среди оппозиционных СМИ о возможном применении звуковой пушки появились вечером 15 марта. Сообщения были подкрепленны множеством видео, в том числе снятым в эпицентре инцидента.

На видео толпа разбегается в разные стороны. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел во время 15 минут тишины в честь 15 человек, которые не выжили в результате падения козырька в Нови-Саде. Один из очевидцев описал свои ощущения от произошедшего.

Звук был больше всего похож на звук ракеты

Милько Стояновичсербский журналист

Он также заявил, что «почувствовал нечто совершенно необъяснимое во всем теле, все произошло так быстро, что я не успел понять, что именно».

Как отреагировали власти и оппозиция на инциндент?

Оппозиция Сербии осудила инциндент, возложив ответственность на политическое руководство республики в лице президента Александра Вучича и его соратников. Протест 15 марта организовали несколько оппозиционных сил Сербии. Среди них — крупная общественная организация «Kreni — Promeni» (по-русски — «Иди — меняй»).

16 марта это движение запустило петицию с требованием рассмотреть этот инцидент на международном уровне. На момент второй половины дня, 17 марта, она собрала более 537 тысяч подписей из 600 тысяч необходимых. Организация требует реакции специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний Джини Ромеро и привлечения к ответственности причастных.

Жандармия в районе парламента Сербии, 15 марта 2025 года

Жандармия в районе парламента Сербии, 15 марта 2025 года

Фото: Armin Durgut / AP

Александр Вучич отверг обвинения в использовании МВД республики звуковой пушки против протестующих в Белграде.

Мы не использовали дубинку сегодня

Александр Вучичпрезидент Сербии

Спикер парламента Сербии Ана Брнабич также отвергла обвинения, заявив о попытке нагнетения обстановки со стороны студентов.

Я не знаю, чего еще нам ожидать, если кто-то придет и скажет, что Александр Вучич нашел Годзиллу в горах Японии, мы тайно перевезли его, а Годзиллу выпустили на студентов, чтобы он съел их

Ана Брнабичспикер парламента Сербии

Премьер-министр Милош Вучевич, который недавно ушел в оставку, призвал привлечь к расследованию спецслужбы России и США для проверки обвинений в использовании звуковой пушки.

Что говорят специалисты

Эксперт по оружию Алексей Леонков рассказал «Ленте.ру», что такого рода оружие заставляет испытывать дискомфорт и тревогу.

Промышленные образцы делали в США, эти пушки хотели поставить полицейским подразделениям, но затем направили в Ирак, Афганистан и использовали для подавления протестов

Алексей Леонковэксперт по оружию

Эксперт также сравнил воздействие звуковых пушек на человека со звуковыми дорожками в фильмах ужасов. По его словам, это сравнимо с ощущением, когда одна только музыка вызывает ощущение тревоги. Здесь, по его словам, принцип похож, но непосредственно звука человек не слышит.

В 2015 году инженеры из Южной Кореи продемонстрировали технологию сбития дронов с помощью звука, выводя из строя их бортовые гироскопы.

Вот это да!
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