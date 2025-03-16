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00:52, 16 марта 2025Мир

Вучич прокомментировал обвинения в использовании звуковой пушки

Вучич: Обвинения в использовании звуковой пушки против протестующих позорны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал обвинения в использовании правоохранителями звуковой пушки против протестующих в Белграде. Его слова передает телеканал РТС.

Подобные заявления он назвал позорными. «Мы не использовали дубинку сегодня», — добавил сербский лидер. Он отметил, что гордится тем, как сотрудники полиции выполнили свою работу.

По словам Вучича, была проведена большая акция протеста «с огромной негативной энергией и гневом».

Ранее сообщалось, что на протесты Белграде вышли около миллиона человек, они заблокировали крупнейшую транспортную развязку в городе.

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