Почти миллион протестующих вышли на улицы в Сербии

Shot: Около миллиона протестующих вышли на улицы Белграда

Около миллиона протестующих вышли на улицы сербского Белграда. Об этом сообщает Shot со ссылкой на оппозиционные каналы Сербии.

Отмечается, что акция началась у Бранкова моста через реку Сава, которая служит границей центра столицы, и тянется на 2,5 километра до площади Славия.

Днем 15 марта протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде. Также сообщалось, что к участникам протестов присоединилась колонна из ста тракторов. Она прибыла к зданию Народной скупщины Сербии. Помимо трактористов, в составе колонны были байкеры.

Поводом для протестов в стране стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. При этом замглавы сербского правительства Александр Вулин ранее выразил сомнения в социальной подоплеке протестов.