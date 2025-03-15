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16:05, 15 марта 2025Мир

К митингующим в Сербии присоединились байкеры и фермеры

К участникам протестов в Сербии присоединилась колонна из ста тракторов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

К митингующим в Сербии присоединились фермеры на тракторах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что колонна из ста тракторов направилась в сторону центра Белграда. По данным ТАСС, она прибыла к зданию Народной скупщины Сербии. Помимо трактористов, в составе колонны были байкеры.

На крышах тракторов журналисты заметили размахивающих сербскими флагами студентов. Они решили занять сразу несколько городских локаций, чтобы приехать на площадь между президентским дворцом и Скупщиной к 16 часам по местному времени.

При этом накануне вечером в центр столицы Сербии приехали порядка двух сотен тракторов с целью поддержки студентов, выступавших за окончание акций протеста и выражавших солидарность с президентом страны Александром Вучичем. Они выстроились у Пионерского парка. Однако ночью стало известно о разгроме тракторов митингующими. Многим из них спустили шины, разбили окна и оторвали номера.

Также на акции протеста 15 марта в толпу въехала машина с 50-летним водителем за рулем. Трое человек пострадали.

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