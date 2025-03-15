Машина протаранила толпу протестующих в Сербии

BLIC: автомобиль въехал в толпу людей, участвующих в акции протеста в Белграде

В Белграде автомобиль сбил трех человек, участвующих в акции протеста. Об этом сообщает газета Blic.

Машина марки BMW въехала в толпу, задев двух человек и протащив девушку на капоте несколько метров. Инцидент произошел в районе сербской столицы Жарково. Сотрудники МВД оперативно нашли и задержали 50-летнего водителя.

Ранее сообщалось, что 14 марта в центре Белграда в пиковый момент число протестующих достигло около 31 тысячи человек. Они собрались в городе за день до анонсированной 15 марта крупной акции. Были задержаны два человека за нарушение общественного порядка.

Антиправительственные протесты начались в стране после того, как 1 ноября 2024 года обрушение навеса на вокзале привело к жертвам среди 15 человек.

