В Белграде на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих

В центре Белграда на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих

В центре Белграда в пиковый момент число протестующих достигло около 31 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Сербии.

Они собрались в городе за день до анонсированной 15 марта крупной акции. Были задержаны два человека за нарушение общественного порядка, заявили в МВД.

Антиправительственные протесты начались в стране после того, как 1 ноября 2024 года обрушение навеса на вокзале привело к жертвам среди 15 человек.

Ранее замглавы сербского правительства Александр Вулин заявил, что протесты сторонников оппозиции в стране не имеют социальной подоплеки. Происходит настоящая попытка цветной революции с целью смены Западом власти в стране для столкновения государства с Россией, посчитал он.