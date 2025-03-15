Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:51, 15 марта 2025Мир

В Белграде на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих

В центре Белграда на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в Белграде

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В центре Белграда в пиковый момент число протестующих достигло около 31 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Сербии.

Они собрались в городе за день до анонсированной 15 марта крупной акции. Были задержаны два человека за нарушение общественного порядка, заявили в МВД.

Антиправительственные протесты начались в стране после того, как 1 ноября 2024 года обрушение навеса на вокзале привело к жертвам среди 15 человек.

Ранее замглавы сербского правительства Александр Вулин заявил, что протесты сторонников оппозиции в стране не имеют социальной подоплеки. Происходит настоящая попытка цветной революции с целью смены Западом власти в стране для столкновения государства с Россией, посчитал он.

    Обсудить
    Последние новости

    Медведев резко ответил на требования Великобритании по перемирию на Украине. Чем угрожает России Европа?

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    Губернатор Белгородской области заявил об атаках по региону

    В переговорах по Украине увидели кризис доверия

    Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

    Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

    Российские военные продвинулись в районе Часова Яра

    В Белграде на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих

    Немецких журналистов обвинили в умалчивании успехов России в Курской области

    Эксперт оценил стоимость оставленной ВСУ техники в Курской области в многомиллионную сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше