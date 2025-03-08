Вулин: Протесты в Сербии имеют цель столкнуть страну с Россией

Протесты сторонников оппозиции в Сербии не имеют социальной подоплеки. Происходит настоящая попытка цветной революции с целью смены Западом власти в стране для столкновения государства с Россией, высказал мнение замглавы сербского правительства Александр Вулин, пишет РИА Новости.

«Протесты не имеют социальной подоплеки, это не движение за более справедливое общество. В Сербии происходит цветная революция, и ее целью является не улучшение материального положения преподавателей или студентов», — рассказал политик.

Цель митингов — свержение власти в Сербии и установление правительства, которое введет санкции против РФ и национализирует «Нефтяную индустрию Сербии». Запад хочет Сербию столкнуть с Россией, и это главная цель цветной революции, посетовал Вулин.

Протестующие после обрушения бетонного козырька в ноябре на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений. Митингующие почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки.

В феврале Александр Вулин заявил, что если бы Сербия ввела антироссийские санкции, то тогда не было бы никаких протестов внутри страны, поскольку страны Запада не возражали против курса Белграда. В свою очередь, посол Александр Боцан-Харченко рассказал, что проходящие с ноября прошлого года протесты в Сербии могут «качнуть обстановку», и ситуация в стране является очень серьезной.