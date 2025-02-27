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15:21, 27 февраля 2025Мир

Вице-премьер Сербии связал протесты с антироссийскими санкциями

Вулин: Если бы Сербия ввела антироссийские санкции, тогда не было бы протестов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Если бы Сербия ввела антироссийские санкции, то тогда не было бы протестов внутри страны, так как страны Запада не возражали против курса Белграда. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин в ходе лекции в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), передает РИА Новости.

«Если бы сербское руководство признало Косово, покинуло бы Республику Сербскую и, что самое важное, ввело бы санкции против России, то таких революционных протестов не было бы», — рассказал политик.

Вулин также подчеркнул, что ситуация в Сербии все больше напоминает цветную революцию, указав, что в начале на протестах не звучало каких-либо политических лозунгов.

Ранее Вулин заявил, что остановка финансирования Агентства по международному развитию США (USAID) не сразу отразится на продолжающихся с ноября протестах в Сербии. В частности, он указал, что Европейский союз уже взял на себя обязательство финансировать «агентурную сеть Сербии», которая была создана USAID.

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