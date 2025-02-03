В Сербии оценили влияние остановки финансирования USAID на протесты

Вулин: Остановка финансирования USAID не сразу отразится на протестах в Сербии

Остановка финансирования Агентства по международному развитию США (USAID) не сразу отразится на продолжающихся с ноября протестах в Сербии. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин в комментарии РИА Новости.

«В кратком периоде не будет перемен. Деньги лидерам протестов ранее выделены и они продолжат делать то, за что им заплатили», — отметил политик.

По словам Вулина, Евросоюз уже взял на себя обязательство финансировать «агентурную сеть Сербии», которая была создана USAID. США не захотят полностью оставить этот механизм для свержения «непослушных» лидеров, подчеркнул он.

В понедельник, 3 февраля, администрация американского лидера Дональда Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Со здания сняли табличку с названием агентства.