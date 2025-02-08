Российский посол предупредил об угрозе дестабилизации в Сербии

Посол Боцан-Харченко: Протесты в Сербии могут качнуть обстановку

Проходящие с ноября прошлого года протесты в Сербии могут «качнуть обстановку», и ситуация в стране является очень серьезной. Об этом заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко, его слова передает РИА Новости.

«Правда, ситуация сейчас очень серьезная. Она может качнуть обстановку, достаточно устойчивую в последнее время в Сербии, а главное, достаточно сильно помешать планам развития, озвученные не только руководством страны — президентом и правительством, но часть которых уже успешно реализуется», — отметил дипломат.

Боцан-Харченко указал на то, что экономический рост Сербии «опережает общеевропейский».

1 февраля президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед гражданами в Трстенике назвал массовые протесты студентов и оппозиции попыткой иностранных спецслужб разрушить страну.

Массовые студенческие протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 15 человек. 28 января премьер-министр страны Милош Вучевич ушел в отставку на фоне протестов и массовой забастовки студентов и предприятий.