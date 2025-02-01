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08:23, 1 февраля 2025Мир

Вучич назвал массовые протесты в Сербии попыткой иностранных спецслужб разрушить страну

Вучич назвал протесты в Сербии попыткой иностранных спецслужб разрушить страну
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед гражданами в Трстенике назвал массовые протесты студентов и оппозиции попыткой иностранных спецслужб разрушить страну, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что проблемы заключается не в том, что политические оппоненты хотят свержения действующего главы государства, а в их желании разрушить Сербию.

«И то, что мы видим в последние месяцы — это прямая попытка иностранных разведывательных агентств разрушить нашу страну», — подчеркнул Вучич.

Массовые студенческие протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 15 человек. 28 января премьер-министр страны Милош Вучевич ушел в отставку на фоне протестов и массовой забастовки студентов и предприятий.

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