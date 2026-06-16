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19:53, 16 июня 2026Мир

МИД Израиля отреагировал на заявление Лукашенко о ситуации в секторе Газа

В МИД Израиля назвали неприемлемым заявление Лукашенко о ситуации в секторе Газа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) Израиля назвали неприемлемым заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что мировое сообщество обсуждает преступления против израильтян, игнорируя действия Израиля в Газе. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети X.

«Заявления президента Белоруссии — страны, которая слишком хорошо знает ужасы Холокоста, совершенного на ее собственной земле (...), неприемлемы и вызывают глубокую тревогу. Любое сравнение Холокоста еврейского народа со справедливой войной Израиля против терроризма должно быть безоговорочно отвергнуто», — говорится в публикации.

Ранее Александр Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии. Он отметил, что об отсутствии прав человека в США говорит поощрение со стороны Вашингтона ударов Израиля по сектору Газа.

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