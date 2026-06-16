МИД Израиля отреагировал на заявление Лукашенко о ситуации в секторе Газа

В МИД Израиля назвали неприемлемым заявление Лукашенко о ситуации в секторе Газа

В Министерстве иностранных дел (МИД) Израиля назвали неприемлемым заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что мировое сообщество обсуждает преступления против израильтян, игнорируя действия Израиля в Газе. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети X.

«Заявления президента Белоруссии — страны, которая слишком хорошо знает ужасы Холокоста, совершенного на ее собственной земле (...), неприемлемы и вызывают глубокую тревогу. Любое сравнение Холокоста еврейского народа со справедливой войной Израиля против терроризма должно быть безоговорочно отвергнуто», — говорится в публикации.

Ранее Александр Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии. Он отметил, что об отсутствии прав человека в США говорит поощрение со стороны Вашингтона ударов Израиля по сектору Газа.