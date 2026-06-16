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19:51, 16 июня 2026Россия

Первая учительница Путина рассказала о задатках будущего президента в детстве

Учительница Гуревич призналась, что верила в большое будущее Путина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Первая учительница Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о задатках будущего президента России в детстве. В интервью RT она призналась, что верила в большое будущее своего ученика, но не могла предположить, что он станет первым лицом государства.

«Я ранее никогда не думала, что он станет первым лицом государства. Такого не было. Но то, что он будет занимать высокую должность где-то, — это я всегда и отцу его говорила, мол, Владимир Спиридонович, я чувствую и знаю, что он пойдет далеко и будет высоко», — обозначила Гуревич.

При этом, по ее словам, мать Путина не верила, что он может занять такой высокий пост.

Гуревич также призналась, что испытывала гордость, когда Путин стал президентом России, поскольку чувствовала, что причастна к тому, что он занял этот пост. «Я работала с ним, я готовила его, чтобы он был на высоте», — заключила она.

Ранее Гуревич посоветовала президенту России быть ближе к народу. Она также рекомендовала Путину говорить так, как он считает нужным.

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