На митинге в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку

Протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде

На митинге в сербском Белграде 15 марта протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает РИА Новости.

Участники акции протеста собрались в 12 часов (14:00 мск) на круговой развязке, которая находится возле здания муниципалитета Нови-Београд (Новый Белград). Туда же пришли жители района Земун.

Уточняется, что они блокировали движение на кольце и двигались по кругу. С собой протестующие принесли флаги и плакаты, а само шествие сопровождалось свистом и гудением. По данным агентства, автобусов и трамваев в день протеста на улицах города не оказалось.

На митинг 15 марта вышли более 30 тысяч участников. В первой половине дня за нарушение порядка задержали двоих человек. Позднее трех человек, участвующих в акции, сбил автомобиль, его 50-летнего водителя также задержали.

Антиправительственные протесты в Сербии начались после обрушения в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, приведшем к жертвам среди 15 человек. При этом замглавы сербского правительства Александр Вулин ранее выразил сомнения в социальной подоплеке протестов. Происходящее в стране он назвал «настоящей попыткой цветной революции», целью которой является смена власти Западом.