Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:40, 15 марта 2025Мир

На митинге в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку

Протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

На митинге в сербском Белграде 15 марта протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает РИА Новости.

Участники акции протеста собрались в 12 часов (14:00 мск) на круговой развязке, которая находится возле здания муниципалитета Нови-Београд (Новый Белград). Туда же пришли жители района Земун.

Уточняется, что они блокировали движение на кольце и двигались по кругу. С собой протестующие принесли флаги и плакаты, а само шествие сопровождалось свистом и гудением. По данным агентства, автобусов и трамваев в день протеста на улицах города не оказалось.

На митинг 15 марта вышли более 30 тысяч участников. В первой половине дня за нарушение порядка задержали двоих человек. Позднее трех человек, участвующих в акции, сбил автомобиль, его 50-летнего водителя также задержали.

Антиправительственные протесты в Сербии начались после обрушения в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, приведшем к жертвам среди 15 человек. При этом замглавы сербского правительства Александр Вулин ранее выразил сомнения в социальной подоплеке протестов. Происходящее в стране он назвал «настоящей попыткой цветной революции», целью которой является смена власти Западом.

    Обсудить
    Последние новости

    «Союз, но без Украины». Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к ЕС. О чем в них говорится?

    Италия отказалась принимать участие в военной миссии на Украине

    Россиянка описала любовниц наркобаронов в Мексике фразой «словно из одного шаблона»

    Две европейские страны понадеялись на возвращение российского газа

    В Госдуме раскрыли судьбу сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области

    Хоккеиста ЦСКА временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

    Генсек МАГАТЭ заявил о возможности стать преемником Гутерреша на посту генсека ООН

    Российским школьникам запретили есть окрошку и яичницу

    Зеленский заявил о применении «Длинного Нептуна»

    Российские пенсионеры получат весной доплаты до 80 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше