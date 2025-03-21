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14:32, 21 марта 2025Мир

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном Украину и диалог России с США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном обсудил ситуацию на Украине, а также перспективы диалога между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, среди ключевых тем обсуждения были ситуация на Украине и начало переговоров между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, стороны затронули вопросы безопасности в различных регионах, в том числе на Корейском полуострове.

Секретарь Совета безопасности отметил, что встреча с северокорейским лидером была «довольно продолжительной» и длилась более двух часов.

Ранее сообщалось, что Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина. В нем российский лидер подтвердил приверженность реализации достигнутых ранее договоренностей между Москвой и Пхеньяном.

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