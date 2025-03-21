СК заочно обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область

СК: Восьми командирам ВСУ предъявили обвинение в нападении на Курскую область

Следователи заочно предъявили обвинение в нападении на Курскую область восьми командирам бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Ленте.ру» информационный центр ведомства.

Уточняется, что эти командиры непосредственно участвовали в нападении на регион.

Ранее стало известно, что жертвами преступлений ВСУ с 2022 года стали 167 человек из числа мирных жителей. Еще 500 человек получили ранения.

