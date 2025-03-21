Чегринец назвал слова Зеленского об умирающем Крыме весенним обострением

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал весенним обострением заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров умирает без украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, каким Крым стал в составе России и как преобразился инфраструктурно, даже в сравнение не идет с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период, не говоря уже о более чем в три раза возросшем туристическом потоке», — сказал он.

По его словам, эту информацию можно легко проверить и понять, что заявление украинского лидера — «бред».

Ранее Зеленский заявил, что в течение последних 11 лет в Крым не ездят туристы. По его словам, на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы. Украинский лидер считает, что вся логистика полуострова связана с материковой Украиной, и без нее регион не может существовать.