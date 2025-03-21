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01:05, 21 марта 2025Россия

Слова Зеленского об умирающем Крыме назвали весенним обострением

Чегринец назвал слова Зеленского об умирающем Крыме весенним обострением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал весенним обострением заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров умирает без украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, каким Крым стал в составе России и как преобразился инфраструктурно, даже в сравнение не идет с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период, не говоря уже о более чем в три раза возросшем туристическом потоке», — сказал он.

По его словам, эту информацию можно легко проверить и понять, что заявление украинского лидера — «бред».

Ранее Зеленский заявил, что в течение последних 11 лет в Крым не ездят туристы. По его словам, на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы. Украинский лидер считает, что вся логистика полуострова связана с материковой Украиной, и без нее регион не может существовать.

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