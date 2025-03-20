Зеленский заявил о смерти Крыма без украинцев

Зеленский в беседе с Трампом заявил, что Крым умирает без украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Крым умирает без украинцев. Его слова приводит РБК-Украина.

Глава Белого дома спросил у Зеленского, почему украинцы так любят полуостров. В ответ политик рассказал об уникальной природе Крыма и подчеркнул, что «это неотъемлемая часть Украины».

«Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. Вода, логистика, логистика», — сказал он. Украинский лидер также заявил, что в Крыму 11 лет нет туризма. По его словам, на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы.

Ранее Зеленский прокомментировал материал издания Semafor об обсуждении администрацией Трампа признания Крыма российским. Он добавил, что Трамп упоминал статус Крыма на личной встрече в сентябре 2024 года в Нью-Йорке и интересовался причинами позиции Киева по данному вопросу.