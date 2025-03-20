Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о смерти Крыма без украинцев

Зеленский в беседе с Трампом заявил, что Крым умирает без украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Крым умирает без украинцев. Его слова приводит РБК-Украина.

Глава Белого дома спросил у Зеленского, почему украинцы так любят полуостров. В ответ политик рассказал об уникальной природе Крыма и подчеркнул, что «это неотъемлемая часть Украины».

«Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. Вода, логистика, логистика», — сказал он. Украинский лидер также заявил, что в Крыму 11 лет нет туризма. По его словам, на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы.

Ранее Зеленский прокомментировал материал издания Semafor об обсуждении администрацией Трампа признания Крыма российским. Он добавил, что Трамп упоминал статус Крыма на личной встрече в сентябре 2024 года в Нью-Йорке и интересовался причинами позиции Киева по данному вопросу.

    Обсудить
    Последние новости

    США проведут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной

    В России ответили на заявление Зеленского об умирающем Крыме

    У Зеленского заметили зависимость от медиасообщества

    Появились кадры удара российского дрона по авиабазе ВСУ

    Названа причина интереса администрации Трампа к Запорожской АЭС

    Франция и Италия затянули согласование сокращенного пакета помощи на снаряды для Украины

    На Украине мобилизовали зачитавшего рэп о ТЦК мужчину

    В Швеции начали готовить элитные войска для противостояния России

    В России предположили происхождение атаковавшего Энгельс БПЛА

    Возлюбленная Тимати снялась в полотенце на голое тело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше