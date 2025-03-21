Сообщение о захвате ВСУ села в Белгородской области не подтвердилось

Сообщение о захвате ВСУ села Демидовка в Белгородской области не подтвердилось

Telegram-канал «Северный канал» в среду, 19 марта, опубликовал сообщение о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали границу с Россией в Белгородской области и заняли село Демидовка. Однако данная информация не подтвердилась.

«Враг задействовал пехоту и бронетехнику, действуя под прикрытием артиллерии и ударных дронов», — было сказано в посте. Авторы канала уточнили, что в указанном населенном пункте идут ожесточенные бои. Источник приведенных сведений не был назван.

В действительности никаких населенных пунктов в Белгородской области не было захвачено ВСУ — в Минобороны России, комментируя ситуацию на белгородском направлении, докладывали об успешных ударах по противнику. По данным ведомства, в результате боев Киев потерял четыре танка, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 12 автомобилей и 19 боевых бронемашин, включая четыре боевые машины пехоты. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также не подтверждал информацию о захвате Демидовки. Комментируя ситуацию в Краснояружском районе, он выразил надежду, что «в ближайшее время оперативная обстановка изменится к лучшему».

Военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ в течение нескольких дней предпринимают безуспешные попытки прорвать границу и, в частности, проникнуть в Демидовку, однако Вооруженные силы России успешно отражают атаки. Более того, он привел видео уничтожения техники противника в указанном районе.

Сообщения о том, что ВСУ заняли Демидовку, получили распространение исключительно в украинских источниках.

Информация о прорыве ВСУ границы с Россией в Белгородской области не подтвердилась. Минобороны России, региональные власти, а также военкоры докладывали об успешном отражении украинских атак на данном направлении.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».