Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:06, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Сообщение о захвате ВСУ села в Белгородской области не подтвердилось

Сообщение о захвате ВСУ села Демидовка в Белгородской области не подтвердилось
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Telegram-канал «Северный канал» в среду, 19 марта, опубликовал сообщение о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали границу с Россией в Белгородской области и заняли село Демидовка. Однако данная информация не подтвердилась.

«Враг задействовал пехоту и бронетехнику, действуя под прикрытием артиллерии и ударных дронов», — было сказано в посте. Авторы канала уточнили, что в указанном населенном пункте идут ожесточенные бои. Источник приведенных сведений не был назван.

В действительности никаких населенных пунктов в Белгородской области не было захвачено ВСУ — в Минобороны России, комментируя ситуацию на белгородском направлении, докладывали об успешных ударах по противнику. По данным ведомства, в результате боев Киев потерял четыре танка, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 12 автомобилей и 19 боевых бронемашин, включая четыре боевые машины пехоты. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также не подтверждал информацию о захвате Демидовки. Комментируя ситуацию в Краснояружском районе, он выразил надежду, что «в ближайшее время оперативная обстановка изменится к лучшему».

Военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ в течение нескольких дней предпринимают безуспешные попытки прорвать границу и, в частности, проникнуть в Демидовку, однако Вооруженные силы России успешно отражают атаки. Более того, он привел видео уничтожения техники противника в указанном районе.

Сообщения о том, что ВСУ заняли Демидовку, получили распространение исключительно в украинских источниках.

Информация о прорыве ВСУ границы с Россией в Белгородской области не подтвердилась. Минобороны России, региональные власти, а также военкоры докладывали об успешном отражении украинских атак на данном направлении.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал подрыв ВСУ станции «Суджа»

    В России заявили об отсутствии пострадавших при ударе ВСУ по ГИС «Суджа»

    Минобороны отчиталось о групповых ударах в зоне СВО за неделю

    Власти решили не расширять семейную ипотеку

    Россияне могут выйти на пенсию досрочно. Что нужно для этого?

    Передавшая Украине данные о кораблях Черноморского флота получила 16 лет колонии

    Россиянина осудят за пропаганду и оправдание терроризма

    ЦБ сообщил об улучшении ситуации на российском рынке труда

    Центробанк заявил о сохранении в России проинфляционных рисков

    В российском городе ФСБ накрыла нелегальное производство подслушивающих устройств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше