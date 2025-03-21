Спасение Росгвардией и МЧС застрявшего на дереве курьера попало на видео

В Москве МЧС и Росгвардия сняли с дерева курьера

В Москве росгвардейцы сняли с дерева курьера. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах сотрудники спецслужбы поднимаются по лестнице на дерево, чтобы снять застрявшего в ветках мужчину. Они успешно справляются с задачей и спасают курьера. Затем он делится эмоциями от происходящего и благодарит Росгвардию и МЧС за помощь.

Выяснилось, что доставщик привез заказ в здание на Хохловском переулке, но дверь захлопнулась. В итоге он оказался заперт. Мужчина решил уйти через крышу по маршруту: чердак-кровля-дерево-земля. Однако, оказавшись на дереве, он понял, что боится и не может самостоятельно спуститься.

Ранее в Курской области петух спас российского бойца. Об этом рассказал военнослужащий территориальной обороны с позывным Грузин.