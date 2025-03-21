В США раскрыли интересную деталь разговора Трампа с Зеленским

Келлог: Телефонный разговор с Трампом запросил сам Зеленский

Телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинского лидера. Интересную деталь раскрыл спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью ABC News.

Во время интервью Келлог подчеркнул, что Зеленскому не стоило «играть на публику» во время встречи с американским лидером в Белом доме 28 февраля.

19 марта сообщалось, что президент США провел телефонный разговор с украинским коллегой. Трамп охарактеризовал итоги беседы как «очень хорошие».

Ранее Трамп назначил Келлога спецпосланником по Украине. Он будет курировать контакты с украинскими властями и президентом Зеленским. Трамп отметил, что Келлог «хорошо знает» власти Украины.