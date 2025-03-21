Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 21 марта 2025Мир

В США раскрыли интересную деталь разговора Трампа с Зеленским

Келлог: Телефонный разговор с Трампом запросил сам Зеленский
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинского лидера. Интересную деталь раскрыл спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью ABC News.

Во время интервью Келлог подчеркнул, что Зеленскому не стоило «играть на публику» во время встречи с американским лидером в Белом доме 28 февраля.

19 марта сообщалось, что президент США провел телефонный разговор с украинским коллегой. Трамп охарактеризовал итоги беседы как «очень хорошие».

Ранее Трамп назначил Келлога спецпосланником по Украине. Он будет курировать контакты с украинскими властями и президентом Зеленским. Трамп отметил, что Келлог «хорошо знает» власти Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

    В Киеве начались работы по сносу усадьбы Зеленских

    Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» торт с зубной нитью

    Восемь угрожавших российским полицейским дебоширов получили сроки в колонии

    55-летняя Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты и стройности

    ФСБ задержала российскую журналистку за призывы к терроризму

    Италия отказалась помогать США с яйцами

    В Киеве исключили контакты делегаций Украины и России на переговорах в Саудовской Аравии

    Собчак вступилась за пошутившего о «культяпковозке» и затем арестованного комика

    Фальков заявил о низком качестве иностранных студентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше