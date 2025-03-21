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15:04, 21 марта 2025Мир

США решили сделать исключение для Венгрии в сотрудничестве с Россией

США решили сделать исключение для Венгрии в сотрудничестве с РФ по энергетике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

США решили сделать исключение для Венгрии в сотрудничестве с Россией по вопросам энергетики, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — сказал дипломат.

По словам Сийярто, за счет решения администрации американского президента Дональда Трампа продолжение сотрудничества с российским «Газпромом» и «снабжение Венгрии энергоносителями надежно гарантировано».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) все больше «барахтается в изоляции» от основных международных игроков.

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