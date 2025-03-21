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08:08, 21 марта 2025Экономика

Стали известны первые результаты торговой войны США и Китая

Bloomberg: Американские поставки автомобилей в Китай упали на 70 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Globallookpress.com

Китай снизил закупки американского хлопка на 80 процентов, а автомобилей с большим объемом двигателя на 70 процентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) упали больше, чем на 40 процентов. На все эти товары Китай ввел пошлины в феврале или марте. Впрочем, по некоторым другим позициям наблюдается рост. Например, импорт сои увеличился на 50 процентов, а закупки процессоров и чипов почти удвоились. За счет этого общий импорт из США вырос на 2,7 процента, до почти 27 миллиардов долларов за первые два месяца этого года.

А вот импорт оборудования, используемого для производства полупроводников, за первые два месяца этого года сократился на треть.

Как пишет издание, усиление торговой войны создает огромную неопределенность и увеличивает издержки для предприятий по всему региону.

По данным на 18 марта, Китай на протяжении 40 дней отказывался от импорта американского СПГ из-за пошлин, введенных властями США. Такой перерыв стал самым длинным за два года. Дело в том, что КНР ввела 15-процентный тариф на поставки СПГ из США с 10 февраля в ответ на введение Вашингтоном пошлин на весь китайский экспорт.

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