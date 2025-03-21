Стали известны сроки отправки посла России в Вашингтон

Назначенный послом России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон уже в ближайшие дни, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.
«Были контакты на уровне — с российской стороны — главы направления, который курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас, как раз в эти дни, собирается в США направиться», — сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначении Дарчиева на пост посла в Соединенных Штатах 6 марта. Кроме того, Дарчиев также будет выступать постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне.