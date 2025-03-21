Стало известно о планах НАТО увеличить запасы вооружений у союзников

Bloomberg: НАТО увеличит запасы вооружений у союзников на 30 процентов

НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на 30 процентов в ближайшие несколько лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя альянса.

Новые цели для военных возможностей стран блока в настоящее время обсуждаются для принятия их к началу июня, когда министры обороны государств Североатлантического альянса планируют собраться в Брюсселе. По данным агентства, для достижения этих целей потребуются значительные финансовые усилия от большинства европейских союзников и Канады. При этом, как отмечают источники, расходы Соединенных Штатов останутся практически неизменными. Ожидается, что на реализацию новых целей понадобится от 5 до 15 лет.

В декабре французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что в Европе на разработку систем вооружения уделяют слишком много времени.