Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:34, 27 декабря 2024Наука и техника

Адмирал НАТО заявил о разработке в Европе устаревшего вооружения

Адмирал НАТО Вандье заявил о разработке в Европе устаревшего вооружения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что в Европе на разработку систем вооружения уделяют слишком много времени. Об этом он высказался в интервью Defense News.

Вандье объяснил, что долгая разработка приводит к тому, что вооружения выходят уже устаревшими. В качестве примера он привел создание танков. Сначала для их разработки привлекают военных инженеров, которые «годами» трудятся над моделью машины. Однако в итоге танк может не соответствовать изначальным целям, поскольку положение изменилось.

Материалы по теме:
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

«У новой технологии было время появиться — вы потратили много денег только на то, чтобы получить платформу, которая устарела по своей конструкции, и все потому, что на ее создание было потрачено слишком много времени», — посетовал он.

Ранее в США назвали единственный способ перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». По мнению обозревателя журнала The National Interest (TNI) Брэндона Вайхерта, такой мерой станет применение комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность победы России в 2025 году

      Россиянам раскрыли способ жить на проценты по вкладу

      Столтенберг стал сопредседателем Бильдербергского клуба

      Россиянам напомнили о штрафах за вырубку новогодних елей

      Марочко заявил о возможной гибели украинского телеведущего Притулы

      Прославившаяся красотой наркоторговка избежала тюрьмы за три килограмма кокаина

      Россиянам посоветовали утром после новогоднего застолья есть овсяную кашу

      В Раде призвали Зеленского записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

      В ВСУ высказались о перемирии с Россией

      Адмирал НАТО заявил о разработке в Европе устаревшего вооружения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше