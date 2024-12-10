TNI: «Орешник» может перехватить только комплекс США THAAD

Применение комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — единственный вероятный способ перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом высказался обозреватель журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

При этом он указал, что у Соединенных Штатов и их союзников есть лишь несколько таких систем. Он также подчеркнул, что из-за многочисленных оборонных обязательств США и «хаотичной оборонной промышленной базы» маловероятно, что THAAD когда-либо будет испытан против российского гиперзвукового оружия.

Вайхерт заявил об отсутствии гарантий перехвата «Орешника» THAAD

Назвав «Орешник» настоящим вызовом Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО, Вайхерт указал, что американцы не могут позволить себе рисковать безопасностью ограниченного количества систем THAAD, в случае если российские силы нацелятся на них для уничтожения.

«Если эти системы будут потеряны в бою, то маловероятно, что их можно будет своевременно заменить, учитывая высокий спрос и ограниченное предложение на них», — заявил обозреватель, назвав в связи с этим положение США затруднительным.

Система THAAD не гарантирует, что остановит это радикально новое российское гиперзвуковое оружие Брэндон Вайхерт обозреватель The National Interest

Для управления THAAD требуется почти 100 человек

Рассказывается, что мобильная система THAAD предназначена для обороны от таких ракет, как «Орешник». Она была разработана в 1980-х годах для отражения возможных советских ракетных обстрелов и должна была стать «серебряной пулей Америки и НАТО» в случае войны, отмечает автор.

Система THAAD Фото: Lockheed Martin Corporation

Один из важнейших элементов THAAD — радарная система. THAAD должна была использоваться совместно с другими оборонительными системами меньшей дальности, такими как, к примеру, система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Каждая батарея THAAD включает шесть пусковых установок на грузовиках с восемью перехватчиками каждая, радиолокационную систему, а также оборудование для управления огнем и связи. Для управления системой требуется как минимум 95 человек. Система может перехватывать ракеты на расстоянии 200 километров.

Утверждается, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется всего семь таких батарей THAAD, восьмую планируется развернуть в следующем году. Также сейчас по одной батарее размещены на Гуаме и в Южной Корее. Еще две находятся в Израиле, причем вторую передали Тель-Авиву после вторжения ХАМАС в прошлом году. Указывается, что она сыграла важную роль в защите Израиля от иранских ракет.

Передачу THAAD Украине исключили

Вайхерт считает, что THAAD никогда не будет передана Украине, несмотря на то что в Киеве этого требуют. Американцы справедливо опасаются, что THAAD будет потерян в бою или «утечет» в Россию или другую страну, тем самым позволив конкурентам быстро догнать Соединенные Штаты в технологиях противоракетной обороны, указал автор.

Система THAAD Фото: U.S. Army / Wikimedia

Подчеркнув еще раз, что перехват российского гиперзвукового оружия будет сложным для этой системы, он указал, что THAAD все же лучше других систем обнаруживает и отслеживает такие атаки. «Пентагон должен найти способ масштабировать производство этих систем и развернуть их для лучшей защиты. Что еще важнее, Пентагон должен выделить значительное время и ресурсы на разработку реальной защиты от гиперзвукового оружия», — заключил Вайхерт.