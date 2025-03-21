Стало известно о проблемах со здоровьем у Дмитрия Киселева

Журналист Дмитрий Киселев сообщил, что заболел пневмонией

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев сообщил, что не появится в воскресном выпуске новостей из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РИА Новости.

«Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали больничный режим», — рассказал журналист о своей болезни.

Он добавил, что выпуск «Вестей недели» в воскресенье, 23 марта, проведет журналист Евгений Попов. Киселев уточнил, что коллега уже заменял его, когда гендиректор «России сегодня» уходил в отпуск. «Уверен, что будет интереснейший воскресный выпуск. Ну а я остаюсь с моими зрителями, но на сей раз по эту сторону телеэкрана», — заявил Киселев.

В августе сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Киселева орденом Сергия Радонежского I степени. Отмечалось, что Киселев получил награду за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием.