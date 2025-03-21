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10:26, 21 марта 2025Россия

Стало известно о смерти ребенка при эвакуации из Суджи в первые дни вторжения ВСУ

ТАСС сообщил о смерти ребенка при эвакуации из Суджи в первые дни вторжения ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Жительница Курской области Виктория рассказала о ребенке, который получил несовместимые с жизнью травмы при эвакуации из Суджи в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова передает ТАСС.

«Наш знакомый вывозил из Суджи семью на их машине, и автомобиль обстреляли. Был ранен парнишка, его привезли в Курск, в больницу», — рассказала она. Местная жительница добавила, что врачи в больнице не смогли спасти мальчика.

У Виктории в Судже остались родные и близкие, о судьбе которых она не знала в течение семи месяцев. Выйти на связь ее родственникам помогли журналисты, которые сняли сюжеты о жизни в приграничье.

Ранее сообщалось, что в селе Казачья Локня в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали пожилой женщине Галине расправой за ее просьбу перестать материться в присутствии стариков. Она также рассказала, что боец ВСУ забрал старую машину их семьи и два раза ездил на ней по селу, а затем разбил и бросил на соседней улице.

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