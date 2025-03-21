Бойцы ВСУ угрожали женщине из Казачьей Локни за просьбу перестать материться

В селе Казачья Локня в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали пожилой женщине Галине расправой за ее просьбу перестать материться в присутствии стариков. Об этом местная жительница сообщила ТАСС.

«Ни одного от него слова без мата не было. Я говорю, почему ты так, внучек, ругаешься, мне 73 года, а ты... », — вспомнила женщина. В ответ на это один из бойцов ВСУ, продолжила она, рассказал, что расправился со своим отцом и отсидел в тюрьме семь лет, поэтому ему будет несложно расправиться и с ней.

Боец ВСУ, по словам россиянки, забрал старую машину их семьи и два раза ездил на ней по селу, а затем разбил и бросил на соседней улице.

Ранее жительница Гончаровки рассказала, что мужчину, который жил на соседней с ней улице, в клочья разорвало от удара ВСУ. Прилет ВСУ застал его, когда он пошел сыпать корма курам.

До этого житель Курской области вспоминал, что бойцы ВСУ хотели расстрелять его из-за одной фразы. «Они [бойцы ВСУ] говорят: "Ще не вмерла Україна", а я: "Украины нет!" А это наши русские земли», — вспомнил мужчина. Он провел в оккупации в селе Казачья Локня около восьми месяцев, в течение которых пережил издевательства и унижения.