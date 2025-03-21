РИА Новости: Мужчину в Гончаровке разорвало в результате прилета со стороны ВСУ

Мужчину в Гончаровке Курсокй области разорвало в клочья от прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила жительница населенного пункта Евгения Марченко, его цитирует РИА Новости.

Она уточнила, что жила с мужчиной, который стал жертвой атаки, на соседней улице. Прилет ВСУ застал его, когда он пошел сыпать корма курам, из-за удара его «в клочья разорвало».

«Бомба застряла на крыше одна, но не разорвалась... Поначалу еще, когда Украина вошла, повылетели все окна. Там такой ужас, такой ужас — там нет ни одного целого дома, ни одной улицы», — рассказала жительница.

Ранее стало известно, что в селе Куриловка Курской области бойцы ВСУ один из которых был в состоянии алкогольного опьянения, избили пожилого мужчину и выстрелили его в жене в глаз. Женщина не выжила.