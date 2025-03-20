В Курской области бойцы ВСУ избили пенсионера и выстрелили его жене в глаз

В Курской области бойцы ВСУ избили пенсионера и выстрелили в его жену

В селе Куриловка Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из которых был в состоянии алкогольного опьянения, избили пожилого мужчину и выстрелили его в жене в глаз. Об этом сообщил пострадавший житель села, его слова приводит RT.

«Мы с женой 22 августа пошли за водой к колонке. Там стояли двое военных ВСУ с автоматами. Они стали нас расспрашивать о чем-то, когда из дома вышел третий, сильно пьяный вэсэушник. Он предложил этим двум прирезать меня», — рассказал мужчина.

После этих слов трое военнослужащих начали избивать пенсионера на глазах у жены. Мужчина потерял сознание после удара прикладом автомата по голове. Когда он очнулся, рядом с ним лежала его жена без признаков жизни с прострелянным глазом. У самого пенсионера на лице было много крови. Он отполз в сторону жилых домов, где ему помогли мирные жители.

Ранее житель Курской области рассказал, что бойцы ВСУ хотели расстрелять его из-за одной фразы. «Они [бойцы ВСУ] говорят: "Ще не вмерла Україна", а я: "Украины нет!" А это наши русские земли», — вспомнил мужчина. Он провел в оккупации в селе Казачья Локня около восьми месяцев, в течение которых пережил издевательства и унижения.