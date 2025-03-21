Стало известно об ослаблении контроля США за соблюдением антироссийских санкций

Bloomberg: США ослабили контроль за соблюдением антироссийских санкций

США ослабили участие в рабочих группах, контролирующих пресечение попыток обойти ограничения против РФ, в том числе по соблюдению введенного странами G7 потолка цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg.

По словам собеседника агентства, американские представители «в основном бездействовали» в группах по предотвращению поставок подсанкционной продукции. В то же время отмечается, что говорившие с журналистами европейские чиновники пока не понимают, принял ли Вашингтон соответствующее политическое решение или речь идет о нехватке кадров — на ряде встреч присутствовали младшие по должности представители с ограниченными полномочиями.

В другой публикации того же издания ранее говорилось, что США выступили в G7 против предложения Канады о создании группы по противодействию «теневому флоту» танкеров России, но настаивали на включении в заявление по итогам встречи глав МИД «большой семерки» более жестких формулировок в отношении Китая.

В феврале глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа в контексте урегулирования украинского конфликта готова как к смягчению, так и к ужесточению санкций в отношении России в зависимости от хода переговоров.

