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16:33, 21 марта 2025Ценности

Стилистка назвала россиянам тренды весны

Стилистка Юлия Григуль назвала укороченные тренчи трендом весны
Мария Винар

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка Юлия Григуль назвала россиянам тренды весны. Соответствующий комментарий публикует портал «Новосибирские новости».

По мнению эксперта, в настоящем сезоне актуальными станут укороченные тренчи и базовые модели пальто нейтральных цветов. При этом она отметила, что тем, кто хочет выделиться из толпы, можно присмотреться к бордовым, фиолетовым и изумрудным вариантам. «Если говорить о цветовой гамме в целом, в моду входят оттенки "сливочное масло". Эффектно будет выглядеть подобранный в тон трикотажный аксессуар или сумка», — отметила собеседница издания.

Кроме того, весной обрели популярность вещи с анималистичными принтами. Так, Григуль порекомендовала обратить внимание на леопард, зебру, змеиную кожу и ультрамодный, по ее мнению, коровий.

Помимо прочего, в тренды снова вернется стиль ретро. В связи с этим специалистка призвала отказаться от оверсайз одежды и заменить ее на приталенные пальто, пиджаки и жакеты.

В заключение Григуль упомянула броши. Она объяснила, что такой аксессуар можно сочетать с любым нарядом — от повседневной одежды до вечерних платьев. «Весеннее настроение придадут броши в виде цветов и бабочек, они могут быть в минималистичном стиле или объемными», — подчеркнула эксперт.

Ранее стилистка Мария Абабкова перечислила модные цвета одежды на весну.

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