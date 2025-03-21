Сына основателя ChronoPay обвинили в угрозах российскому судье

СК возбудил новое дело против сына основателя ChronoPay за угрозы судье

Московские следователи возбудили новое уголовное дело в отношении сына основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского Петра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Молодого человека обвиняют по трем статьям, в том числе за неуважение к суду и угрозы судье. Сам Врублевский в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что речь идет о судье, который ведет дело его отца, но отверг обвинения. По его словам, дело было сфабриковано, а угрозы судье от его имени адресовали другие люди. Сделать это могли для отвода судьи по делу его отца, чтобы отправить дело на пересмотр.

В июле 2024 года в отношении Петра Врублевского возбудили уголовное дело о вымогательстве, после чего он был объявлен в розыск и заочно арестован.

Его отец был задержан 10 марта 2022 года за незаконное получение средств. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами дела обманным способом похищали деньги со счетов россиян. Прокуратура требует приговорить его к 12 годам колонии.