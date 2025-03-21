Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:03, 21 марта 2025Силовые структуры

Сына основателя ChronoPay обвинили в угрозах российскому судье

СК возбудил новое дело против сына основателя ChronoPay за угрозы судье
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Московские следователи возбудили новое уголовное дело в отношении сына основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского Петра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Молодого человека обвиняют по трем статьям, в том числе за неуважение к суду и угрозы судье. Сам Врублевский в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что речь идет о судье, который ведет дело его отца, но отверг обвинения. По его словам, дело было сфабриковано, а угрозы судье от его имени адресовали другие люди. Сделать это могли для отвода судьи по делу его отца, чтобы отправить дело на пересмотр.

В июле 2024 года в отношении Петра Врублевского возбудили уголовное дело о вымогательстве, после чего он был объявлен в розыск и заочно арестован.

Его отец был задержан 10 марта 2022 года за незаконное получение средств. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами дела обманным способом похищали деньги со счетов россиян. Прокуратура требует приговорить его к 12 годам колонии.

    Обсудить
    Последние новости

    Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ

    В ФБР начались сокращения

    Рэпер из США заявил о желании посетить Кремль

    Маск попросил сотрудников Tesla не избавляться от акций компании

    Россиянину предъявили обвинение в расправе и создании банды 30 лет назад

    Великобритания захотела ускорить отправку войск на Украину

    Двух журналисток признали иноагентами

    Уборщица Букингемского дворца раскрыла простые способы вернуть мягкость полотенцам

    Продемонстрирован российский аналог украинской системы обнаружения беспилотников «Вираж»

    Путин провел международный телефонный разговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше