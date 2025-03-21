Сыну участника СВО отказали в выплатах из-за родственников на Украине

E1.RU: В Екатеринбурге сыну бойца СВО отказали в выплатах из-за родни на Украине

В Екатеринбурге сыну участника специальной военной операции (СВО) отказали в выплатах из-за родственников на Украине. Об этом пишет E1.RU.

По данным издания, мужчина подписал контракт с Минобороны России и ушел на СВО. В конце 2023 года стало известно, что он уже не вернется с фронта. Сын бойца СВО обратился за выплатами, но получил отказы из-за того, что у военного якобы остались другие близкие родственники на Украине.

Как рассказал сын участника СВО, он с отцом переехал на Урал из Днепропетровска больше 10 лет назад «по политическим соображениям», а его мать и бабушка остались на Украине.

«[Отца] не устраивало то, что творилось на Украине. Он хотел в Россию переехать. Мама сначала жила с нами, но потом они с отцом развелись, и она вернулась в Украину. Я остался жить с папой, и с тех пор с мамой мы не общаемся», — рассказал он.

По его словам, бабушке по отцовской линии сейчас может быть около 90 лет, но он не уверен, что она жива, так как уже много лет не выходила с ними на связь. «Телефона ее у меня нет, соцсетями она, пожилой человек, не пользовалась», — обозначил он, добавив, что если бы женщина жила в России, то узнать о ее судьбе можно было бы в ЗАГСе, но получить информацию из Украины сейчас не представляется возможным.

Сын участника СВО обратился в суд, заседание назначено на конец марта.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе сыну бойца СВО отказали в выплате из-за того, что тот предоставил аттестат об основном общем образовании вместо аттестата о среднем общем образовании, которого у него нет, так как он окончил только девять классов.