Девушка попробовала напиток на вечеринке и оказалась в больнице

Пользовательница сети под ником Breezwrld поделилась историей о том, как она оказалась в больнице после того, как попробовала чужой напиток на вечеринке. Подробности случившегося она раскрыла в ролике, опубликованном в соцсети TikTok.

«Я была на вечеринке, и там встретила знакомого парня. Мы с ним не близкие друзья, но я его знала и видела его на других вечеринках, у нас хорошие отношения. Я попросила его поделиться со мной напитком», — вспомнила девушка.

По словам тиктокерши, через несколько дней у нее заболело горло. Она сходила к врачу и узнала, что заразилась от знакомого ангиной. «Мои миндалины распухли и стали похожи на мячи для гольфа», — пожаловалась девушка. В итоге рассказчице пришлось экстренно лечь в больницу, где ей удалили миндалины.

Девушка уточнила, что парень на вечеринке предупреждал ее о том, что он болен, но она его не послушала. «Не делитесь напитками. Если кто-то говорит, что болеет, не делитесь с ним напитком», — подытожила она.

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