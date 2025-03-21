Топ-менеджера «Роснано» попросили перевести под домашний арест из-за больного сына

Адвокат топ-менеджера «Роснано» попросил о ее переводе под домашний арест

Адвокат директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона компании «Роснано» Марины Касенковой попросил о переводе подзащитной под домашний арест из-за больного сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что сын Касенковой нуждается в постоянном уходе и медицинской помощи. Еще одной причиной для смягчения меры пресечения он назвал тот факт, что ранее женщина не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Однако суд в этой просьбе отказал, не найдя оснований для домашнего ареста, залога или запрета определенных действий.

1 февраля Мещанский районный суд Москвы арестовал Касенкову до 29 марта. По версии следствия, в 2017 году топ-менеджеры «Роснано» скрыли неудовлетворительные результаты деятельности компании, представив недостоверные сведения. Это позволило избежать отзыва ранее предоставленных государством гарантий.