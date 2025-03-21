Трампа обвинили в подрыве позиций Украины

BI: Трамп ослабляет позицию Киева на переговорах по прекращению конфликта

Администрация президента США Дональда Трампа поставила Украину в сложное положение, ограничив поддержку перед переговорами по прекращению боевых действий. Об этом сообщает Business Insider.

«Пока Украина сталкивается со сложной боевой обстановкой, (...) администрация Трампа значительно усложняет ситуацию и ослабляет рычаги влияния Украины на переговоры», — говорится в публикации.

К факторам, которые этому поспособствовали, издание относит давление на Киев с целью подписания соглашения о поставках полезных ископаемых, а также исключение Вашингтоном из мирного процесса европейских партнеров Украины.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по вопросу «раздела территорий» и полного прекращения огня на Украине идут «прямо сейчас».