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19:29, 21 марта 2025Мир

Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

Трамп: Переговоры по разделу территорий и прекращению огня на Украине уже идут
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Переговоры по вопросу «раздела территорий» и полного прекращения огня на Украине идут «прямо сейчас». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, его слова передает Reuters.

«Эти вопросы обсуждаются прямо сейчас — речь идет о разделе территорий и так далее», — отметил глава Белого дома.

Также Трамп указал на то, что на некоторых участках фронта «уже достигнуто» прекращение огня. По его мнению, стороны «очень хорошо» соблюдают этот режим.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Трамп и президент России Владимир Путин пока договорились о прекращении огня только по объектам энергетической инфраструктуры. Он напомнил, что договоренность достигнута сроком на 30 дней и пока не идет речи о ее распространении на другие объекты.

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