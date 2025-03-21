Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

Трамп: Переговоры по разделу территорий и прекращению огня на Украине уже идут

Переговоры по вопросу «раздела территорий» и полного прекращения огня на Украине идут «прямо сейчас». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, его слова передает Reuters.

«Эти вопросы обсуждаются прямо сейчас — речь идет о разделе территорий и так далее», — отметил глава Белого дома.

Также Трамп указал на то, что на некоторых участках фронта «уже достигнуто» прекращение огня. По его мнению, стороны «очень хорошо» соблюдают этот режим.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Трамп и президент России Владимир Путин пока договорились о прекращении огня только по объектам энергетической инфраструктуры. Он напомнил, что договоренность достигнута сроком на 30 дней и пока не идет речи о ее распространении на другие объекты.