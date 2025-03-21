В Кремле обозначили границы соглашения о прекращении огня

Песков: Путин и Трамп пока договорились прекратить удары по энергоинфраструктуре

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пока договорились прекратить удары только по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речь идет о приостановке ударов. Президент [России Владимир] Путин дал команду приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры», — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что договоренность достигнута сроком на 30 дней и пока не идет речи о ее распространении на другие объекты.

Ранее Песков заявил, что Путин лично подобрал переговорщиков от России для консультаций с США. По его словам, они наилучшим образом представят российскую сторону на этих переговорах.