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13:12, 21 марта 2025Мир

В Кремле обозначили границы соглашения о прекращении огня

Песков: Путин и Трамп пока договорились прекратить удары по энергоинфраструктуре
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пока договорились прекратить удары только по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речь идет о приостановке ударов. Президент [России Владимир] Путин дал команду приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры», — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что договоренность достигнута сроком на 30 дней и пока не идет речи о ее распространении на другие объекты.

Ранее Песков заявил, что Путин лично подобрал переговорщиков от России для консультаций с США. По его словам, они наилучшим образом представят российскую сторону на этих переговорах.

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